Ekipler bu kez itfaiye ekipleri için yol açtı

24.01.2026 11:48  Güncelleme: 11:51
Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde çatıdan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zor şartlar altında müdahalesi ile söndürüldü.

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe mahallesinde gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zor şartlarda mahalleye ulaşması ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün gece 03.30 sıralarında Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Halis Çelik evin çatısında yangın çıktı. Mahallenin yolu kar yağışı sonrası kapanınca ekiplerin bölgeye ulaşması güçlükle sağlanabildi. Tekman Belediyesi'nin iş makinaları ile yol açılmasıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri zor şartlarda bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Bölgeye ulaşan ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden önlenirken yangında evin çatı kısmı hasar gördü. - ERZURUM

