Esenköy'de motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esenköy'de motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde motosikletin dengesini kaybederek düşen bir kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı, ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının durumu iyi.

13.06.2024 21:39
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde motosikletin dengesini kaybederek düşen 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Esenköy Ali Hanım Mahallesi sahil yolunda motosikletine binen bir şahıs, caddeye çıktıktan kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan motor sürücüsü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenköy'de motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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