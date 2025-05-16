Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 11 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 11 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Esenler'de zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden 11 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik ekipleri, birçok kez çöpler nedeniyle boşaltılan evi bu defa iki günde temizledi. Mahalle halkı rahat bir nefes aldı.

16.05.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden 11 kamyon çöp çıktı

İSTANBUL - Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden 11 kamyon ile 4 ton çöp çıktı. Çöp ev belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından temizlendi.

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında engelli kızıyla birlikte yaşayan Naile Akkaya isimli vatandaşın evinden 11 kamyon ile 4 ton çöp çıktı. Edinilen bilgiye göre, kanser hastası Akkaya'nın farklı bir sokakta da 4 ay önce başka bir evi çöplerden dolayı boşaltıldı. Ardından şimdiki evine gelen yaşlı kadın burayı da çöplerle doldurdu. Şuan ikamet ettiği evin yıllar önce de çöpler nedeniyle yine boşaltıldığı öğrenildi. Mahalle muhtarı, polis ve zabıta ekipleri 1 hafta boyunca Naile Akkaya'nın evinin önünde bekledi. Dün sabah polis ekipleri yaşlı kadını ikna ederek kızı ile birlikte dışarı çıkardı. Eve giren ekipler biriken çöplerden yaşam alanı kalmadığını gördü. Daha sonra Esenler Belediyesi'nden gelen temizlik işleri görevlileri zabıta ekipleri yardımıyla çöp evi boşaltmaya başladı. Öte yandan evin girişi dar olduğu için pencere ve merdivenin olduğu kısımdaki demir parmaklıklar kesilip iş bitince de kaynak ile tekrar takıldı. Dairede bulunan çöpler belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından 11 kamyona yüklendi. Çöpler çıkarıldıktan sonrada ilaçlama yapıldı. Akkaya ve zihinsel engelli kızını Esenler Belediyesi'nde görevli psikolog kontrol etti. Çöplerin boşaltılması ile birlikte mahalleli rahat nefes aldı.

"Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu"

Çöp ev ile ilgili açıklama yapan Esenler Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Fatih Zaferoğlu, "Mahallede bir çöp ev var. Bir haftadır polis ve zabıtalarımızla beraber burada bekliyorduk. Kapıyı açtırdık. Şuanda evi boşaltıyoruz. Evin her tarafına çöp yığılmış. Zabıta ekipleri ile birlikte şuanda evi boşaltıyoruz. Daha öncede başka sokakta bir çöp evi daha vardı, orayı da boşaltmıştık. Kadında bir rahatsızlık var. Sürekli olarak çöpleri evine yığıyor. Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu. Belediye ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden psikolog geldi. Muhtarlık ve belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

"Evini her sene çöple dolduruyor"

Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı, "Teyze iyi bir kadın ama kızı ve kendisi rahatsız. Evini her sene çöple dolduruyor. Komşuları şikayetçiler ama onların bir bakım evine yatırılması lazım. Burada kendilerine bakamıyorlar. Zabıtalarda her zaman gelip temizliyorlar. Komşular kadını her yere şikayet ediyorlar ama her sene 6 ayda bir evi bu hale getiriyor. Köyü bir durumdalar. Komşularda şikayetçi. Burası her zaman böyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenler, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 11 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:03:59. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler'de Çöp Ev Temizlendi: 11 Kamyon Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.