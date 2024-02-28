Esenler\'de Tadilat Yapılan Daireden Kombi ve Su Arıtma Cihazı Çalındı

3.Sayfa

Esenler'de tadilat yapılan bir daireden kombi ve su arıtma cihazını çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat 2024 tarihinde Esenler Nine Hatun Mahallesinde bulunan bir dairede hırsızlık yapıldığı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, tadilat işlerinin devam ettiği daireden 1 şahsın 1 adet kombi ve su arıtma cihazını çalarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Yapılan incelemelerin devamında tespiti yapılan şüpheli O.M., 17 Şubat 2024 tarihinde Atışalanı Caddesi üzerinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli O.M, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.M., çıkarıldığı mahkemece "evden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL