Esenyurt'ta Escort ile Pazarlık Kavgasında Kardeşini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Escort ile Pazarlık Kavgasında Kardeşini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt\'ta Escort ile Pazarlık Kavgasında Kardeşini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir rezidansta yaşanan escort ile pazarlık kavgasında aralarında kardeşini öldüren şahısın da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay, para nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle başlamış ve sonrasında yaşanan arbedede kardeşini bıçaklayarak öldüren şahıs polis tarafından yakalanmıştı. Şüpheliler, hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve kasten öldürme suçlarından adliyeye sevk edildi.

30.04.2024 11:41
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Esenyurt'ta escort ile pazarlık kavgasında aralarında kardeşini öldüren şahısın da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta dün Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber vermişti.

Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başlamıştı. Kadın, ardından yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine gelen grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmıştı. Çıkan arbede esnasında Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen R.M. O.K. ve S.Ç.'de kısa süre içerisinde yakaladı. Karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç.'de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalandı. Emniyette işlemleri biten şüphelilerden R.M., M.K., O.K. ve S.Ç. kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan U.Ş. kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Escort ile Pazarlık Kavgasında Kardeşini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Escort ile Pazarlık Kavgasında Kardeşini Öldüren Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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