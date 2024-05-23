Esenyurt'ta Otomobil ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Trafik Tartışması - Son Dakika
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Esenyurt'ta Otomobil ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Trafik Tartışması

Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü, motosikletlinin önüne birden fazla kez tehlikeli şekilde kırarak inatlaştı. Olay, motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.

23.05.2024 09:07
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Esenyurt'ta inatlaşan otomobil ve motosiklet sürücüsü trafiği birbirine kattı. Araç sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne tehlikeli şekilde kırarken yaşanan o anlar motosikletlinin kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Salı gece saatlerinde E-5 Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Süratli iki taşıt, seyir halinde ilerlediği sırada otomobil sürücüsü birden fazla kez motosikletlinin önüne kırdı. Yaşanan inatlaşmada diğer araçlar da zor anlar yaşadı. Bu sırada motosiklet sürücüsü, başka bir araç sürücüsünden otomobile engel olmasını istedi. Olay, otomobilin uzaklaşması ile son bulurken o anlar motosikletlinin kask kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Otomobil ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Trafik Tartışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Otomobil ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Trafik Tartışması - Son Dakika
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