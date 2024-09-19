Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü

Motosikletle uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

19.09.2024 09:51
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İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan motosikletli şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu ticareti saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesinde bulunana bir şahıs motosiklet ile uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlik bilgileri tespit edilen M.A. isimli şahıs takibe bir süre takip edildi. 11.09.2024 tarihinde Şüpheli M.A. B.I. isimli şahıs ile uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde ve üst aramasında M.A. isimli şahsın üzerinden 2,75 gram eroin ile bir adet cep telefonu ele geçirildi. M.A'nın evinde yapılan aramalarda ise, 12,87 gram eroin,1 adet hassas terazi, 5 bin 960 TL nakit para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 12.09.2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Suçüstü - Son Dakika

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