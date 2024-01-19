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Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı - Son Dakika
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Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı

Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldüren koca, olayın kazara olduğunu iddia etse de tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşini öldürdükten sonra \'kazara oldu\' diyen koca tutuklandı
19.01.2024 - 22:50,
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Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı

Gaziantep'te 2 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası karısını başından vurarak öldüren ve olay sonrası ilk ifadesinde tabancıyı temizlerken kazara ateş aldığını öne süren koca tutuklandı.

Olay, önceki gün Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk ifadesinde 'kaza' dedi, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı Eyüp Turan Karabağ, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Karabağ, emniyette tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı koca, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Eyüp Turan, Gaziantep, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldürdükten sonra 'kazara oldu' diyen koca tutuklandı - Son Dakika
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