Eşini Öldüren Kadına 19 Yıl 2 Ay Hapis

Kayseri'de kendine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşini bıçaklayarak öldüren kadın, bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Eşini öldüren kadının cezası değişmeyerek, yeniden 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 4 Kasım 2023 tarihinde, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana gelen olayda eşi Ahmet U.'yu bıçaklayarak öldüren M.U., bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık M.U. ve avukatı ile Ahmet U.'nun babası, ablası ve avukatları katıldı. M.U., duruşmada sessiz kalırken, avukatı ise M.U.'nun Adli Tıp Kurumu'nun cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporuna itiraz ederek, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden yeniden rapor alınmasını talep etti. Olayda hayatını kaybeden Ahmet U.'nun yakınları şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, M.U.'nun cezalandırılmasını istedi.

Yapılan yargılanma sonucu M.U.'ya eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti ilk kararında olduğu gibi haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürerek, tutukluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ