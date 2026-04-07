Eşini Öldüren Kadına 19 Yıl 2 Ay Hapis
07.04.2026 19:46
Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren kadın M.U.'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de kendine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşini bıçaklayarak öldüren kadın, bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Eşini öldüren kadının cezası değişmeyerek, yeniden 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de 4 Kasım 2023 tarihinde, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana gelen olayda eşi Ahmet U.'yu bıçaklayarak öldüren M.U., bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık M.U. ve avukatı ile Ahmet U.'nun babası, ablası ve avukatları katıldı. M.U., duruşmada sessiz kalırken, avukatı ise M.U.'nun Adli Tıp Kurumu'nun cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporuna itiraz ederek, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden yeniden rapor alınmasını talep etti. Olayda hayatını kaybeden Ahmet U.'nun yakınları şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, M.U.'nun cezalandırılmasını istedi.

Yapılan yargılanma sonucu M.U.'ya eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti ilk kararında olduğu gibi haksız tahrik indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürerek, tutukluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Bursa’da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Kocaeli’de sessiz gece Kocaeli'de sessiz gece
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
