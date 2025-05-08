Eşini ütüyle öldüren sanığın çocuğu babasından şikayetçi oldu: En ağır şekilde cezalandırılsın - Son Dakika
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Eşini ütüyle öldüren sanığın çocuğu babasından şikayetçi oldu: En ağır şekilde cezalandırılsın

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Tekirdağ'da eşini ütüyle öldürdüğü iddia edilen sanık Hasan Dim'in duruşmasında sanığın 17 yaşındaki çocuğu babasından şikayetçi olurken; sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi. Soruşturmanın sonraki duruşması 27 Mayıs'ta görülecek.

08.05.2025 17:19
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşine şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada, tutukluluğun devamına karar verildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Dim ile birlikte, hayatını kaybeden Elif Dim'in anne ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

Avukat Onur Tatar, mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Elif Dim'in kafasına sert bir cisimle ütüyle vurulması sonucu beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

ÇOCUĞU ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık ile maktulün oğlu M.B. Dim de Adli Görüşme Odası üzerinden pedagog eşliğinde dinlendi. Çocuk, ifadesinde babasından şikayetçi olduğunu söyledi. Elif Dim'in annesi ve babası ise duruşmada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

27 MAYIS'A ERTELENDİ

Savunmasında eşine ütüyle vurmadığını ve yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Hasan Dim'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 27 Mayıs tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

23 Ağustos 2024 gecesi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların bulunmadığı sırada tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hasan Dim, eşi Elif Dim'i darbederek öldürdü. Ardından evden çıkan Hasan Dim, mahallede bulunan kahvehanede çalışan oğlu A.E.D'nin (17) yanına giderek, "Anneni öldürdüm, eve git bak" diyerek uzaklaştı. Eve giden oğlu, annesini hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi.

Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Elif Dim'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

Eşini ütüyle öldüren sanığın çocuğu babasından şikayetçi oldu: En ağır şekilde cezalandırılsın
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini ütüyle öldüren sanığın çocuğu babasından şikayetçi oldu: En ağır şekilde cezalandırılsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa:
    Kadin cinayetlerinde dunyanin ilk siralarindayiz 6 1 Yanıtla
  • Aziz Can:
    anlamdgm bu tip durumlarda duruşma niye erteleniyor niye verin en ağır cezayı millet biraz gözü korksun 0 0 Yanıtla
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