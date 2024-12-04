Eski Kayınpederi Vuran Zanlı: 'Namuslu Yaşasın Diye Vurdum' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Kayınpederi Vuran Zanlı: 'Namuslu Yaşasın Diye Vurdum'

Aksaray'da eski damat, kayınpederini vurduktan sonra adliyeye sevk edildi. Yaralı ağır durumda.

04.12.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski kayınpederini vuran zanlı: "Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum"

AKSARAY - Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında tabancayla vuran şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, T.İ. (31), 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin babası M.Ç. ile telefonda bir konuda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi. Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı eski damat T.İ., gazetecilerin, "Neden vurdun?" sorusuna, "Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Aksaray, Cinayet, 3-sayfa, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Kayınpederi Vuran Zanlı: 'Namuslu Yaşasın Diye Vurdum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
08:44 MasterChef Danilo’nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı
08:44 Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
08:24 Selin Ciğerci’nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:45 Putin’den dikkat çeken istek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 21:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Kayınpederi Vuran Zanlı: 'Namuslu Yaşasın Diye Vurdum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.