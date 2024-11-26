Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret ve tehdit suçlarından dolayı eski manken Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

26.11.2024 10:30  Güncelleme: 10:49
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

TEHDİT VE HAKARET SUÇU İŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya, 3-sayfa, Magazin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Cam:
    Yani gelip ifade ver dese gider ülkede yargı denen bisey yok hepsini saraya bağlamışlar konuşan yandı gülüm keten helva 23 18 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    yargı hakim savcı kim var kim yok hepsi tek adama bakıyor adalet 00000000 21 14 Yanıtla
  • Kemsl:
    kaşar milletin yatağından geçerek kasanın doldur sonra horoz ol 10 12 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bu ülkede adalet varsa önce melih gökçek yargılanmalı.ankaranın .ankara büyükşehir belediyesinin.780.milyon dolarını.batırmazdı 7 3 Yanıtla
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