Eskişehir Çifteler\'de bıçaklanan 25 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde 25 yaşındaki esnaf, aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde otomobil galerisi işleten Emrah Y. (25), henüz bilinmeyen bir sebeple bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs Çiftler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla alakalı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.