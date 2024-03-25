Eskişehir\'de 100 bin TL değerindeki tadilat malzemesini çalan 3 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir'de 100 bin TL değerindeki tadilat malzemesini çalan ve jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Kanlıpınar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bir işyerine girerek piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 130 metre kablo, 1 adet jeneratör, 4 adet matkap, 3 adet elektrikli testere ile çeşitli tadilat aletlerini çalan 3 şüpheli, ekiplerin çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda, şüpheli 3 şahsın sanayi sitesinde iş yeri sahibi olduğu, kendilerine tamir amacıyla bırakılan araç ile olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları malzemeleri kendi ikametlerine sakladıkları tespit edildi. Şahısların yakalanması amacıyla jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayda çalınan malzemelerin tamamı şüphelilerin evinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR