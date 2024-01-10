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Eskişehir'de 145 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 145 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 46'sı hükümlü olmak üzere toplam 145 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde üretimi veya kullanımı, kaçakçılık, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

Eskişehir\'de 145 Şüpheli Yakalandı
10.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:51
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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 46'sı hükümlü olmak üzere toplam 145 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 35 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranması olan 1 şahsın yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı suçundan 10, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 2, dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlık suçundan 19, yağma suçundan 1 ve çeşitli suçlardan 106 olmak üzere toplamda 145 şüpheli olduğu bilgisi edinildi. Şüphelilerin 46'sının hükümlü, 99'unun ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 145 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 145 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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