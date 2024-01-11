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Eskişehir'de 76 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 76 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, farklı sürelerde hapis cezaları bulunan 76 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalarda, 75 şüpheliye 5 yıla kadar hapis cezası, 1 kişiye ise 20 yıldan fazla hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Eskişehir\'de 76 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı
11.01.2024 - 10:41,
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı sürelerde hapis cezaları bulunan 76 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 3 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 75 şüpheli ve 20 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan 76 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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