Eskişehir'de Aranan Şahıslara Operasyon: 34 Hapis Cezalısı ve 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Aranan Şahıslara Operasyon: 34 Hapis Cezalısı ve 83 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Aranan Şahıslara Operasyon: 34 Hapis Cezalısı ve 83 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 34 hapis cezalısı ve 83 şüpheli yakalandı. Operasyonlar neticesinde, farklı suçlardan hapis cezası bulunan 34 firari şahıs gözaltına alınırken, ayrıca 83 şüpheli de aranma kaydı bulunarak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 49'unun ifadeye yönelik aranma kaydı olduğu belirtildi.

22.02.2024 10:54  Güncelleme: 10:57
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Eskişehir'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 34 şahıs ve aranma kaydı bulunan 83 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 34 firari şahıs yakalandı. Ayrıca, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 83 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 83 şüpheliden 49'unun ifadeye yönelik aranma kaydının bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Aranan Şahıslara Operasyon: 34 Hapis Cezalısı ve 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Aranan Şahıslara Operasyon: 34 Hapis Cezalısı ve 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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