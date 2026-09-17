Eskişehir'de babaannesini vurdu, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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Eskişehir'de babaannesini vurdu, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

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Eskişehir'de husumetlisinin evini sanıp ateş ettiği odada babaannesini yaralayan sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Sanık, babaannesine bilerek ateş etmediğini savunarak beraatini talep etmişti.

Eskişehir'de, aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisinin yerine, evde kimse olmadığını düşünerek pencereye ateş edip içerideki babaannesi vuran zanlı, yargılandığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, aralarında husumet ve alacak verecek meselesi bulunan iki şahıs arasında meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki O.G., akşam saatlerinde yanına aldığı av tüfeğiyle evin önüne geldi. Perdeleri kapalı olan ve içeride kimsenin bulunmadığını düşündüğü odaya doğru av tüfeğiyle korkutma amaçlı 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, odada bulunan öz babaannesi M.B. vurularak yaralandı. Olayın ardından yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden Gezgin, durumu polis ekiplerine bildirerek teslim oldu.

"Bilerek ve isteyerek ateş etmedim"

Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık O.G., son savunmasında babaannesiyle hiçbir husumetinin olmadığını belirtti. Olayın kasıtlı yaşanmadığını savunan Gezgin, "Melek Bozbaş benim babaannem olur. Şu anda kendisine bakmakla yükümlüyüz ve biz bakıyoruz. Kendisine bilerek, isteyerek kesinlikle ateş etmedim. Benim bir yaşlı annem ve babam var, onlara bakacak kimse yok. Sizin adaletinize sığınıyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay anında içeride babaannesinin olduğunu bilmediğini, asıl hedefin aralarında alacak verecek meselesi olan şahıs olduğunu ve eylemin ardından sanığın kendisinin kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunduğunu vurgulayarak, suçta hata hükümlerinin ve takdiri indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkemeden 8 yıl 4 ay hapis kararı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ozan Gezgin'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan suçlu buldu. Heyet; suçun işlendiği dönemdeki yaş durumu ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) takdiri indirim maddesi olan 62. maddesini uygulayarak Gezgin'in 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA
EskişehirGüvenlik3. SayfaSuçSon Dakika

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