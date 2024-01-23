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Eskişehir'de cinayet anı kamerada: Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler - Son Dakika
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Eskişehir'de cinayet anı kamerada: Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

Eskişehir'de yaşanan bir kavgada Fatih Bayar defalarca bıçaklanarak öldürüldü, arkadaşı Yasin T. ise yaralandı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir\'de cinayet anı kamerada: Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler
23.01.2024 - 23:14,
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Eskişehir'de cinayet anı kamerada: Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de onlarca kez bıçaklanarak öldürülen Fatih Bayar ile arkadaşının yaralandığı kavga anı bir vatandaş tarafından an ve an görüntülendi.

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih Bayar ve Yasin T. bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli 3 şahıs ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Fatih Bayar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralı Yasin T. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Bayar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın failleri olduğu belirlenen B.Z. ve F.Y. (17), ekiplerin çalışmaları sonucunda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kavganın yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde hayatını kaybeden Fatih Bayar ile Yasin T.'nin defalarca bıçaklandığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de cinayet anı kamerada: Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler - Son Dakika


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