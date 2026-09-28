Eskişehir'de denetimlerde 306 araç trafikten men edildi, 120 ehliyete el konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 120 sürücü belgesine el konulurken, 306 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 21 Eylül - 27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 27 bin 451 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 bin 230 yük taşımacılığı yapan araç, 723 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2 bin 968 alkol denetimi, 834 motosiklet, 5 bin 318 emniyet kemeri kontrolü ve 14 bin 378 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 5 bin 271 trafik cezası kesildi, 306 araç trafikten men edildi ve 120 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde 57 yaralanmalı, 61 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.