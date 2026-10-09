Eskişehir'de fiyat denetimlerinde 65 firmaya 274 bin 137 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de fiyat denetimlerinde 65 firmaya 274 bin 137 TL ceza uygulandı

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Eskişehir'de 1-8 Ekim 2026'da yapılan denetimlerde 65 firmada 3 bin 320 ürün incelenirken, aykırılıklar için 274 bin 137 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışına ilişkin 19 firmadaki 95 ürünün raporu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 274 bin 137 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1-8 Ekim 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 65 firmada 3 bin 320 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 274 bin 137 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 19 firmada 95 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de fiyat denetimlerinde 65 firmaya 274 bin 137 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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