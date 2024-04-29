Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir\'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu, Beylikova İlçesi'nde bir evde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu ile kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beylikova İlçesi'nde bir evin içinde ve eklentilerinde tarihi eser bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı koordinesinde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda, 1 adet yılan kamera, 1 adet levye, 1 adet balyoz, 1 adet şarjlı matkap,1 adet şarjlı kesici, 4 adet el feneri, 3 adet çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Beylikova, Jandarma, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:34 Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti Beğeni almak uğruna yaptıkları ağızları açık bıraktı! Kızının kıyafetlerini giyerek dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:43:53. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement