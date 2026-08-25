Eskişehir\'de Kamyon Çukurda Yok Oldu

Eskişehir'de park halinde bulunan taş ve toprak yüklü kamyonun, altındaki zeminin çökmesi sonucu adeta yere batmasına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğleden sonra Işıklar Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak'ta meydana gelmiş, bahse konu noktada park halinde bulunan 26 AFN 240 plakalı taş ve toprak yüklü kamyon, yolun henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu oluşan çukurun içine düşmüştü. Meydana gelen çökmenin etkisiyle aracın hemen yanında bulunan elektrik direği eğilerek bitişikteki binanın dış cephesine yaslanmıştı. Çukura düşen kamyon ekiplerinin çalışmasını sonrasında kaldırılırken oluşan oyuk toprakla kapatıldı.

Öte yandan kamyonun çukura düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yarın yavaş yavaş çatladığı ve daha sonrasında yüklü bir şekilde park edilen kamyonun lastiklerinin yere doğru gömüldüğü görülüyor.