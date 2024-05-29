Eskişehir\'de Kartla Kapı Açan Kadın Hırsızlar Güvenlik Kameralarına Yakalandı

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Eskişehir'de bir apartmana giren ve kartla kapısını açtıkları evlerden ziynet eşyası ile para çaldığı iddia edilen kadınlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Sütlüce Mahallesi Bilgesu Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre 2 kadın hırsızlık amacıyla sokak üzerindeki bir apartmana girdi. Dairelerin kapılarını açmayı deneyen kadın hırsızların, kart yardımıyla girdikleri 2 evden ziynet eşyası ve bir miktar para çaldıkları iddia edildi. Apartman sakinlerinin ardından polis ekipleri tarafından hırsız kadınların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kadın hırsızların daire kapılarını kartla açmayı denedikleri anlar, apartmandaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR