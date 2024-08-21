Eskişehir'de Komşu Tarafından Sopayla Dövülen Kadın Koruma Talebinde Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de Komşu Tarafından Sopayla Dövülen Kadın Koruma Talebinde Bulundu

Eskişehir\'de Komşu Tarafından Sopayla Dövülen Kadın Koruma Talebinde Bulundu

Eskişehir'de oturduğu sitede komşusu tarafından sopayla dövülen ve boğazı sıkılan Bahar Ganız, şikayetçi olduktan sonra koruma talebinde bulundu. Ganız, yaşadığı saldırı sonucu darp raporu aldığını ve koruma kararı talep ettiğini belirtti.

21.08.2024 12:18
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Eskişehir'de, iddiaya göre oturduğu sitede komşusu emekli polis memuru tarafından sopayla dövülüp boğazı sıkılan 54 yaşındaki Bahar Ganız şikayetçi olduktan sonra koruma talebinde bulundu.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde bulunan Irmak Sitesi'nde oturan Bahar Ganız, 4 yaşındaki torunu Erdem Alköse'yi bahçeye çıkardı. İddiaya göre burada koşturan çocuklardan rahatsız olan, sitedeki sandalyelerin kırılmasından korkan ve yine iddiaya göre emekli polis olan site sakini M.B. "Çocuklar sitenin sandalyelerini kıracak" diyerek velilerini uyardı. Torunun sandalyelere dokunmadığını, kırarsa yenisini alacağını belirten Ganız ise M.B.'ye itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışma üzerine, Ganız'ın iddiasına göre M.B. eline geçirdiği sopa ile kadına vurup, boğazına sarıldı ve sözlü olarak hakaret etti. Daha sonra yine iddiaya göre ihbar üzerine siteye gelen polislere ise M.B. olayı kendisinin gerçekleştirmediğini belirtti. Komşusundan şikayetçi olan Bahar Ganız, hastaneden darp raporu aldı. Vücudunun farklı yerlerinde morluklar ve izler bulunan Ganız, korkusundan site bahçesine çıkamadığını ve bundan dolayı da koruma kararı talep ettiğini belirtti.

"Bir sopa buldu, onunla kaburgama vurdu"

Konuyla ilgili konuşan Bahar Ganız, "Dün akşamüstü bahçede torunumu oynatırken karşı komşu çocuklar sandalyeleri kırıyor diye bana sopayla saldırıda bulundu. 'Çocuklar sandalyeleri kırıyor, bunlar benim şahsı sandalyem diyor' ama onun şahsı sandalyesi değil, apartmanın ortak sandalyeleri. Ben de 'Çocuklar kırsın, ben yenisini alırım' dedim. Bu sefer daha çok sinirlendi. Bana saldırıda bulundu. Ben de anında polisi aradım. Polise gittik, şimdi de savcılığa koruma talebinde bulunmaya geldim. 'Emekli polis memuruyum sen bana ne yapabileceksin, seni silahla vururum' dedi. Başkalarına karşı da böyle davranışları ve tehditleri oldu. Herkesle bir vukuatı var. Hem sözlü hem fiziki şiddet mevcut. 5x5 kalınlığında bir sopa buldu, onunla kaburgama vurdu. Sol kaburgamın altında iz var. Torunumu alıp uzaklaşırken bu seferde boğazımı sıkmaya başladı. Polisler gelince 'Ben bu şahsı tanımıyorum, kızım sen kimsin' demeye başladı. Polisler bizi götürdü, darp raporu aldım. Şimdi de avukatıma talimat verdim, işlem başlatıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Komşu Tarafından Sopayla Dövülen Kadın Koruma Talebinde Bulundu - Son Dakika

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