Eskişehir'de Liseli Grubun Yürüyüşü Olaylara Dönüştü - Son Dakika
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Eskişehir'de Liseli Grubun Yürüyüşü Olaylara Dönüştü

Eskişehir\'de Liseli Grubun Yürüyüşü Olaylara Dönüştü

Eskişehir'de liseli bir grup, alkollü bir şekilde caddeyi kapatıp vandalizme yol açtı.

27.03.2025 13:03
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Eskişehir'de dün gece toplanan ve polis kontrolünde yürüyüş yapan, daha sonra olaysız dağılan topluluktan ayrılan alkollü ve liseli bir grup, İsmet İnönü Caddesi'nin girişini trafiğe kapattı. Caddenin trafiği açılmasını söyleyen polisten kaçan grup, basın mensupları ve polis ekiplerin olduğu bölgeye yanan meşale atıp caddedeki çöp kutularını devirdi.

Kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda gruplar sloganlar eşliğinde, polis kontrolünde yürüyüp daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Fakat yürüyüş ardından gruptan ayrılan, liselilerden oluşan ve aralarında alkollü şahısların da olduğu grup İsmet İnönü Caddesi giriş oturarak hem tramvay, hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Zaman zaman kendi aralarında tartışan, dans eden grup yaklaşık 2 saat boyunca bulunduğu yerden ayrılmadı. Polis ekiplerinin "Arkadaşlar, lütfen olaysız dağıldı ya da Ulus Anıtın'ın olduğu meydana geçip oturun" ikaz ve tavsiyelerini dinlemeyen grup, oturdukları yerden kalkmadı.

Polis ekiplerinin sadece mevcut pozisyonunu değiştirmesinden korkan liseli ve alkollü eylemciler, bir anda kaçmaya başladı. Kaçarken polise ve basın mensuplarının olduğu bölüme yanan meşaleler atan grup, cadde üzerindeki neredeyse bütün çöp kutularını devirdi.

Polislerden kaçarken, bir çocuğu gösterip "Şu çocuk kadar değilsiniz" diyen şahıs ise bir köşede yakaladı. Polis ekiplerince yakalanan ve grubun her zaman en başında bulunan şahıs meşale ve çöp kutularını atanların kendileri ya da arkadaşlarından biri olmadığını iddia ederek eve gitmek istediğini. Oldukça korkan şahıs koşarak eve kaçtı.

Yaklaşık 2 saat boyunca oldukları yerden ayrılmayan liseli ve alkollü grup yaklaşık 10 dakikada ara sokaklara dağılırken arkalarında adeta talan edilmiş bir cadde bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Liseli Grubun Yürüyüşü Olaylara Dönüştü - Son Dakika

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