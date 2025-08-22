Eskişehir\'de Polis Bilgilendirme Faaliyeti

Eskişehir'de polis ekiplerince hırsızlık ve dolandırıcılık konuları ile ilgili vatandaşlara yüz yüze bilgi aktardı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç oluşmadan önce 'Önleyici Polislik' ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler, il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartman, site ve umuma açık yerlerde vatandaşları yüz yüze bilgilendirdi. Ayrıca, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri içerikli broşür ile afişler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR