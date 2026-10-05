Eskişehir\'de polisin dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücüye 400 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de polisin 'dur' ikazına rağmen kaçan ve yaşanan kovalamacada yakalanan ehliyetsiz sürücüye 400 bin TL ceza kesilirken aracı 60 gün trafikten men edildi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi ara sokaklarında meydana gelen olayda, B.E. idaresindeki 26 KZ 466 plakalı otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Dakikalarca süren takip sonucunda araç, Şirintepe Mahallesi Atasayar Sokak'ta durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücü B.E.'nin ehliyetinin daha önceden iptal edildiği ortaya çıktı. Sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 400 bin lira para cezası kesilirken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.