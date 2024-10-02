Eskişehir'de Trafik Denetimi

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, duraklama ve park ihlali yapan, abart egzoz kullanan çok sayıda araca işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında denetim yapıldı. Denetimlerde, abart egzoz kullanılan 27 araç sürücüsüne işlem yapıldı. Ayrıca yasak olan yerde duraklayan 404 araca ve taşıt yolu üzerine park edilen 2 bin 380 araca trafik cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR