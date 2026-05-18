Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 8 Bin Ceza

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 36 bin 73 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 3 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 993 yük taşımacılığı, bin 148 yolcu taşımacılığı, 4 bin 711 alkol denetimi, bin 457 adet motosiklet ve 11 bin 298 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 36 bin 73 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 8 bin 3 adet trafik cezası yazılırken, 415 araç trafikten men edildi ve 128 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 ölümlü, 66 yaralanmalı ve 77 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR