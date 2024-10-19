Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmada farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerce yapılan operasyon kapsamında; 817 gram esrar, 210 gram bonzai, RLÜGU, 9.43 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR