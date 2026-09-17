Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktar ve türde uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. Aramalarda 180,52 gram skunk, 4,47 gram bonzai, 0,66 gram metamfetamin, 0,44 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 7 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., sevk edildiği hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler A.T., İ.B., O.İ., A.A., B.D., Ö.K. ve H.Y. hakkında işlem başlatıldı.