Eskişehir'de Yayın Yasağı Getirildi

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Eskişehir'de dün gerçekleşen ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili yayın yasağı getirildi.

Konuyla ilgili duyuruda, "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/38001 Soruşturma sayılı evrakı ile ilgili olarak soruşturma tamamlanıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 13 ve 28'nci maddeleri ile 5187 sayılı Basın Kanunu'nun, 3/2'nci maddesi uyarınca kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında; soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada, her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve sair haber kuruluşlarında haber röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimler ile olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı uygulanmasına, karar gereğinin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilmesine" denildi. - ESKİŞEHİR