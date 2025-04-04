Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın altındaki markette çalışanlar, polise, bir çocuğun yardım çığlığını duyduklarını ihbar etti.
Adrese sevk edilen polis ekipleri, marketin üstündeki binadaki kapıları çaldı. Evde olmayan apartmandakilere ekipler telefonla ulaştı. Çığlığın Beyza Y.'nin oturduğu daireden geldiği belirlendi.
Beyza Y.'nin 6 yaşındaki yeğeni D.S.Y.'yi evde bırakıp markete gittiği sırada çocuğun evde korkup çığlık attığı ortaya çıktı.
Ekipler tutanak tutup, ayrıldı. Polislerin binadaki çocuk çığlığını araştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Apartmandan gelen yardım çığlığı ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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