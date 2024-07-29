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Evi yanan ailenin feryadı yürekleri dağladı, yangını gözyaşları ile izlediler

Orman yangınında ev ve mahsullerinin yanışını çaresizce izlediler

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında rüzgarın etkisiyle alevler yükselmeye devam ediyor. Yangında bahçesi, ahşap evi ve mahsulleri yanan aile gözyaşları içinde yanan evlerini izlediler.

Kozan ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde çıkan orman yangınında rüzgarın etkisini arttırmasıyla alevler yükselmeye devam ediyor. Yerleşim yerlerini etkileyen yangında bahçeleri, ahşap evleri ve mahsulleri yanan çiftçi aile gözyaşları ile yangını izledi. Baba Serhat Kalay, gözyaşları içinde kalan kızını teskin etmeye çalıştı.

Hasat ettiği ürünleriyle beraber 1 yıllık emeği kül oldu

10 dönüm bahçesi, 1 ton buğdayı, yeni hasat ettiği harnupla birlikte evi ve bir yıllık emeği kül olan Kezban Kalay, bin bir emekle yıllardır yaptığı ahşap evinin ve bahçesindeki emeklerinin küle döndüğünü kaydetti. Yangını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Kalay, "Sabah 05.00 sıralarında evim, barkım yok olmuştu. Evim, zeytin ağaçlarım, harnup ağaçlarım, çardağım hepsi yandı. Tükendim bittim ben. Her şeyim vardı, güneş panelim hepsi. İş yerindeki maaşımla yıllarda biriktirerek aldım ben. Biz geldikten sonra patladı evdeki tüpler. Gelirim çoğu buradan geliyordu. 10 dönüm arazideydi tüm birikimim" diye konuştu.

"Yılların emeği kül oldu"

Dumandan etkilenen ve ambulans beklerken feryatlara boğulan ailenin kızı Esmanur Kalay ise hıçkırıklara boğularak, "Yangın araçları evleri söndürse benim içimdeki yangını söndürecek mi? Bir hiç uğruna onca yıllık emeğimizi aldılar götürdüler. Kimseyle derdimiz olmaz. Yılların emeği kül oldu" diye konuştu.

Öte yandan, ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.