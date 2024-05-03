Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.D.'nin evine yapılan baskında bir miktar metamfetamin bulundu. Ş.D. gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.05.2024 00:37
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Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.D.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgi Ş.D. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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