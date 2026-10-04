Evros\'taki yangının dumanı ve alevleri Edirne Meriç\'teki sınır köylerinden görüldü

Yunanistan'ın Evros bölgesinde çıkan yangında yoğun duman ve alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden de görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesinde yangın çıktı. Yangında yükselen yoğun duman ve alevler, sınırın Türkiye tarafında bulunan Meriç ilçesine bağlı bazı köylerden de görüldü. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve yangının oluşturduğu kızıllık, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.