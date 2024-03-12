Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen çalışan tutuklandı - Son Dakika
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Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen çalışan tutuklandı

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Baba Cihantimur'un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan şüpheli Ayşe Ceren S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.03.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen çalışan tutuklandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti.

Baba Cihantimur'un çalışanı tutuklandı

Soruşturma sürerken, baba Bülent Cihantimur'un şirketinde reklam-pazarlama bölümünde çalışan ve olay günü şüpheli Eylem Tok ile suça sürüklenen çocuk T.C.'yi havalimanına götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ayşe Ceren S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen çalışan tutuklandı - Son Dakika

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