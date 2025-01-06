Eyüpsultan'da Eşini Öldüren Adamın İlk Görüntüleri

3.Sayfa

90+4\'te penaltı kaçıran Dzeko hiç beklemediği bir şey yaşadı

Çaldıkları şey ve yaptıkları hareket "pes" dedirtti

Eyüpsultan'da eşini öldüren şahsın cinayet sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldüren adamın, cinayet sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, karı koca arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve Engin Çelik, eşi Ayşe Çelik'i silahla vurmuştu. Koca, ardından cesetten kurtulmak için harekete geçip, cesedi otomobilin bagajına koymuştu. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istenmiş ve şahıs kaçmaya başladı. Daha sonra yakalanan şüpheli Engin Çelik, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cinayet sonrası beyaz arabasıyla cinayetten kurtulmak isteyen Engin Çelik'in aracına binmeye çalıştığı anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.