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Eyüpsultan'da kafeye yapılan silahlı saldırıda ölüm mütalaası açıklandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da kafeye yapılan silahlı saldırıda ölüm mütalaası açıklandı

Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat nedeniyle perde takarken başına mermi isabet eden Talat Kaya'nın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 3 sanığın ayrı ayrı müebbet ile 45'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eyüpsultan\'da kafeye yapılan silahlı saldırıda ölüm mütalaası açıklandı
18.12.2023 - 17:02,
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Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat nedeniyle perde takarken başına mermi isabet eden Talat Kaya'nın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 3 sanığın ayrı ayrı müebbet ile 45'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eyüpsultan'da 1 Haziran 2021'de bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat nedeniyle perde takarken başına mermi isabet eden Talat Kaya'nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emirhan Örs ile Üveyiz Kınay, sanık avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Mahkemeye tutuksuz sanık Emre Duran, vefat eden Talat Kaya'nın ailesi ile bazı müştekiler de katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Fatih Uzunyayla ile müşteki Ahmet Adanmış arasında daha önceki tarihlerde küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu, bu nedenle sanık Kınay'ın olay günü çalıntı araçla sanıklar Emirhan Örs ve Doğan Gökdoğan ile birlikte yaklaşık bir saat müşteki Ahmet Adanmış'ı aradıklarını aktardı.

Tadilat için perde taktığı sırada başına mermi isabet etti

Açıklanan mütalaada, müşteki Adanmış'ın olay saatinde ziyaret için gittiği arkadaşı Muhammed Talha Aksakal ve kardeşi Ahmet Taha Aksakal ile bir kafenin önünde bulundukları sırada sanık Kınay'ın uzun namlulu silah ile müştekilerin üzerine doğru 12 el ateş etmeye başladığı, bu sırada taraflarla bir ilgisi bulunmayan ve kafe içerisinde yapılan tadilat nedeniyle perde takmakta olan Talat Kaya'nın başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mütalaada ayrıca, Ahmet Taha Aksakal'ın kasığından, Ahmet Adanmış'ın sol karın boşluğundan aldığı isabet sonucu hayati tehlike geçirecek derecede yaralandıkları ve Muhammed Talha Aksakal'ın havaya ateş etmesi ile sanıkların ateşe son verip olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Müebbet ile 45'er yıla kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanıklar Üveyiz Kınay, Emirhan Örs ve söz konusu suçlara azmettiren Fatih Uzunyayla'nın 'kasten öldürme' ve 3 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı müebbet ile 27'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Kınay'ın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği mütalaada, bu sanıkların üzerlerine atılı 'mala zarar verme' suçu yönünden müştekilerin şikayetinden vazgeçmesi gerekçesiyle düşme kararı verilmesi istendi.

1 sanığın hükümle birlikte tutuklanması talep edildi

Mütalaada ayrıca, sanıklar Doğan Gökdoğan ve Emre Duran'ın üzerlerine atılı suçlara ilişkin yeterli delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verilmesi ve sanık Uzunyayla'nın hükümle birlikte tutuklanması talep edildi.

Duruşmada taraflar, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da kafeye yapılan silahlı saldırıda ölüm mütalaası açıklandı - Son Dakika


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