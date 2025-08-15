Eyüpsultan'da Şantiyede Yangın

Eyüpsultan 5. Levent'te bulunan şantiye alanı içerisinde bulunan ağaçlık alanda çıkan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan 5.Levent'te bir şantiye sahasında bulunan trafoda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre şantiye alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangına müdahale eden ekipler, olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL