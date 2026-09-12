Ezgi Apartmanı davasında Kervan\'dan \'kolon kesilmedi\' açıklaması

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasına ilişkin Kervan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bilirkişi raporlarında binanın taşıyıcı kolon sistemi üzerine kurulmadığı, kesilmiş bir taşıyıcı kolon bulunmadığı, statik projede hata ve eksiklikler olduğu, yaklaşık 30,15 metrekarelik perde duvarın kaldırıldığı ve projede bulunmayan kaçak çatı katının oluşturulduğu vurgulandı.

Kervan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovuşturma aşamasında dava dosyasına; 31.07.2024 tarihli İstanbul, 13.06.2025 tarihli ODTÜ, 22.04.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi ve 12.06.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi ek raporları olmak üzere, bizzat Mahkemenin aldırdığı dört bilirkişi raporu gelmiştir. Tüm bilirkişi raporları; Binanın taşıyıcı kolon sistemi üzerine kurulmadığını, dolayısıyla binada kesilen bir taşıyıcı kolonun da bulunmadığını, pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasına neden olmadığını, Ezgi Apartmanının tek başına statik proje hataları sebebiyle göçme bölgesinde olduğunu ve gevrek hasar sebebiyle ani şekilde göçtüğünü, statik projede hata olmasaydı dahi Ezgi Apartmanının müteahhitlik hataları 30,15 metrekare perde duvar kesilmesi, kaçak çatı katı sebebiyle göçeceğini ortaya koymuştur. Mesele dava dosyasında ortaya çıkan maddi hakikatten uzaklaştırılıyor. Bu iddiaların dava dosyasında bir karşılığı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Sadece suçlu olanların cezalandırılması, toplum baskısından ve hukukun siyasete alet edilmesinden uzak kalınması temennisiyle" denildi.