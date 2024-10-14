Facianın yıl dönümünde acılar tazelendi - Son Dakika
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Facianın yıl dönümünde acılar tazelendi

Facianın yıl dönümünde acılar tazelendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 2 yıl önceki 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 madenci, ocak başında ve ilçede düzenlenen etkinliklerle anıldı.

14.10.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 2 yıl önceki 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 madenci, ocak başında ve ilçede düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağının -320 kodunda meydana gelen faciada yaşamını yitiren 43 madenci için, Amasra Müessesinde anma programı düzenlendi. Gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasına başlayacak olan maden işçilerinin de katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Törende, şehit madenciler anıtının önüne ise hayatını kaybeden 43 madenci anısına baret ve karanfil bırakıldı.

Amasra ilçesinde ise Amasra Belediye Başkanı tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, hayatını faciada kaybeden 43 madencinin yakınları katıldı. Programa Amasra Belediye Başkanı Recai çakır'ın yanı sıra TBMM Başkan vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş de katıldı.

Programda konuşan Başkan Çakır, "2 yıl önce yaşadığımız facianın ardından adliye koridorlarında mücadelemiz sürüyor. Facianın yaşandığı Amasramız'da, kaybettiğimiz evlatlarımızın, çocuklarımızın ailelerine sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Bu acıyı en yakından yaşayan sizlersiniz. Bizim de içimiz yandı. Sizin her zaman yanınızdayız. Bir daha bu acı yaşanmaması için mücadeleden geri durmayacağız, her zaman ardınızda olacağız" dedi.

Amasra Belediyesi'nin etkinlikleri, gün içerisinde ilçede gerçekleştirilecek basın açıklaması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi gibi etkinliklerle devam edecek. - BARTIN

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Amasra, Son Dakika

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