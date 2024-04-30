Fatih Laleli'de Sokak Ortasında Gasp Olayı - Son Dakika
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Fatih Laleli'de Sokak Ortasında Gasp Olayı

Fatih Laleli'de sokak ortasında yürüyen bir kişi, arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayıltılan gençten çantasını çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda yaşanan korku dolu anlar görüntülendi.

30.04.2024 10:15  Güncelleme: 10:21
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Fatih Laleli'de sokak ortasında yürüyen bir kişi arkasından yakınlaşan 2 kişi tarafından gasp edildi. Tek yumrukla bayılttığı adamın çantasını gasp eden şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan korku dolu o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 25 Nisan'da saat 09.30 sıralarında Fatih Laleli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen sırtında çanta takılı olan bir genci, 2 şüpheli takibe aldı. Şüphelilerden biri, gence arkasından yaklaşarak yumruk attı. Tek yumrukla yere düşen gencin sırtındaki çantayı da diğer şüpheli çıkardı. Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çantası gasp edilen genç ise şüphelilerin arkasından bakakaldı. Sokakta bulunan insanlarda yaşanan gasp sonucunda şoke olurken, çantası çalınan genç sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

Sabah saatlerinde yaşanan gasp olayı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, genci takip eden şüphelilerden birinin yumruk attığı ve diğer şüphelinin de sırtından çantayı çıkararak gasp ettikleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Laleli'de Sokak Ortasında Gasp Olayı - Son Dakika

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