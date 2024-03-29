Fatih'te Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Fatih'te Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti

Fatih'te iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, arkadaşını bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

29.03.2024 12:18
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Fatih'te iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce arkadaşını bıçaklayan saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay 23 Mart Cumartesi Akşamı Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı saldırgan, karşısındakini bıçakladı. Yaşanan olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kayıpları karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

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