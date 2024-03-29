Fatih'te iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce arkadaşını bıçaklayan saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Olay 23 Mart Cumartesi Akşamı Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı saldırgan, karşısındakini bıçakladı. Yaşanan olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kayıpları karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Samsun Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 9 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve yarı açık cezaevi firarisi olan C.U.'yu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yakaladı. Şahsın sahte kimlik kullandığı ve başkasına ait kimliği kullanmak suçundan da soruşturma başlatıldı.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde bin 835 güvenlik görevlisi görev yapacak. Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen bin 65 sandıkta, 299 bin 466 seçmenin oy kullanacağı ifade edildi. Ayrıca il genelinde 736 jandarma, bin 92 polis ve 7 sahil güvenlik personelinin seçim güvenliği için görevlendirildiği bildirildi.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in yanı sıra müdür yardımcıları ve sıralı amirlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim güvenliği ve seçim tedbirleri konuları ele alındı. Toplantıda, seçim günü oy verme ve oyların sayımları süreçlerinde emniyet ve asayişin sağlanması için alınan tedbirler görüşüldü ve istişareler yapıldı.
Fatih'te iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında saldırgan, arkadaşını defalarca bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları dehşet vericiydi.
Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'nde bir villada yangın ve patlama yaşandı. Bir kişi hayatını kaybederken, villada bahçıvanlık yapan bir kişi ağır yaralandı. Polis ve itfaiye geniş çaplı soruşturma başlattı.
Adana'dan Bolu'ya dilenmek için gelen ve yaşlı gibi görünmek için kıyafetlerini değiştiren 40 yaşındaki dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Dilenci, 2 saat içinde bin 595 TL topladı.
Bursa'da motosikletin üstünde arkadaşıyla konuşan vatandaş, elini gaz pedalında unutunca dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, kaza iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, motosikletle geldikleri otoparkta tekstil işiyle uğraşan M.A.Y'yi bacağından vurduktan sonra yayında bulunan 110 bin dolarını alıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, olayda kullanılan motosikletin plakasını tespit etti. Motosikletin Eyüpsultan'dan çalındığını saptanırken, olayı gerçekleştiren şüphelilerin adres ve kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri, İstanbul ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın Interpol tarafından 'cinsel saldırı' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından arandığı ortaya çıktı. KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman'ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması nedeniyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, fren yerine gaza basılması sonucu bijuteri dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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