Fatih'te yangın paniği: Bir kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bir kişinin cesedi ile karşılaştı.
Yangın, saat 11: 00 sıralarında Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler tarafından inceleme yapıldığı esnada binada bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin 82 yaşında Abdullah Kahraman'a ait olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Abdullah Kahraman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çetin Yeşilbaş, "Ben iş yerindeydim bana da haber verdiler, yeni geldim. Bina baya yanıyordu, alevler çıkıyordu. Yangının ne sebepten çıktığını bilmiyorum. Gelinin dayısı vardı, o vefat etmiş" dedi.
Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.
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