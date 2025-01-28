Fatsa\'da Otomobil Pompaya Çarptı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı. kaza muhtemel bir yangının çıkmaması nedeniyle ucuz atlatıldı

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu, Fatsa Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.'nin kullandığı 42 RH 847 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Shell akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. İstasyon çalışanları olaya müdahale ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobil olay yerinden kaldırıldı. can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza muhtemel bir yangının çıkmaması nedeniyle ucuz atlatıldı. - ORDU