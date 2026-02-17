Feke'de Heyelan: Helikopter Pisti Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Feke'de Heyelan: Helikopter Pisti Kullanılamaz Hale Geldi

Feke\'de Heyelan: Helikopter Pisti Kullanılamaz Hale Geldi
17.02.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağışlar heyelana neden oldu, helikopter pisti kapandı.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ilçede birçok noktada kaya düşmesi ve heyelana neden oluyor. İlçede sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pisti heyelan dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın yüksek kesimlerinde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Adana, Kayseri -Sivas kara yolunda bulunan Feke ilçe çıkışı Arıkaya mevkiinde bulunan sağlık ambulansı için kullanılan helikopter pistinde dün gece heyelan meydana geldi. Asfaltla kaplı pist ortadan ikiye ayrılarak kullanılamaz hale geldi.

Feke Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ile birlikte bölgede tedbirleri artırırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Helikopter, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feke'de Heyelan: Helikopter Pisti Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:12:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Feke'de Heyelan: Helikopter Pisti Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.