Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 1 Tutuklama

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü için adli kontrol kararı verildi.

4 gün önce gözaltına alınan 4 kişi bugün Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Cezaevi aracıyla kapalı otoparktan adliyeye alınan 4 kişinin nöbetçi savcılıkça ifadelerine başvuruldu. İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler Y.Ö., E.A., H.H. ve Ö.E. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbeti sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen Y.Ö. hakkında tutuklama, H.H., E.A. ve Ö.E. haklarında ise adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararlarına Başsavcılıkça itiraz edileceği öğrenildi.