Ferizli'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ferizli'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Ferizli\'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

31.05.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması neticesinde iki kadının hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta dün meydana gelen kazada, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, iki kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kavşak içine girmesi ve otomobilin kamyona çarptığı anlar yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Ferizli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferizli'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
10:02 Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu KADES’ten yardım istedi, kapıya gelen polisi “Yanlışlık oldu“ diyerek gönderdi Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu! KADES'ten yardım istedi, kapıya gelen polisi "Yanlışlık oldu" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ferizli'de Otomobil ile Hafriyat Kamyonunun Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement